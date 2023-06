(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilha annunciato ladel 21ennealla fine della stagione. Il ciclista italiano indosserà per la prima volta la maglia della nuova squadra al 59° Grosser Preis des Kantons Aargau di Gippingen il 9 giugno. Queste le parole del ciclista italiano al sito ufficiale della squadra: “Sono felice di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con ilsia dal punto di vista prestazionale che umano. Guardando dall’esterno mi è sempre sembrata una squadra ben organizzata e solida, quindi non ho esitato quando ho ricevuto l’offerta. Conosco già alcuni membri dello staff e dei ciclisti italiani e tutti nel gruppo mi hanno accolto ...

Il tecnico della Nazionale azzurra spera nella rinascita di Tiberi , che potrebbe dare tanto alitaliano: "Quello che è successo è successo.sa di aver fatto una cavolata, ma credo ...... tennis tavolo, fitness,, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, arti marziali, basket, ...piazza sarà possibile effettuare delle prove al simulatore del pilota automobilistico...... valorizzazione dei servizi sportivi; azioni per potenziare la pratica delin un'ottica di ... intitolazione di una stele in ricordo diSonatore; audizione in terza Commissione dell'...

Ciclismo, Antonio Tiberi firma fino al 2025 con il Team Bahrain Victorious OA Sport

Il Team Bahrain Victorious ha annunciato la firma del 21enne Antonio Tiberi fino alla fine della stagione 2025. Il ciclista italiano indosserà per la prima volta la maglia della nuova squadra al 59° G ...Il 21enne di Frosinone, uno dei prospetti italiani più interessant, era finito nella bufera a febbraio: nel 2022 aveva sparato e ucciso con un fucile ...