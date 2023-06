“Chiunque voglia | venga vestito da supereoe” | la festa per il piccolo Manuele ricoverato con un cancro ai polmoni

(Di giovedì 1 giugno 2023) Unaper. Il nome è di fantasia. Il nome di unpaziente del Regina Margherita di Torino.ha 7 anni e la sua storia la racconta Repubblica.durante il covid, i genitori pensavano fosse proprio il virus a creargli problemi respiratori e febbre alta. Ma la diagnosi, tremenda, è stata quella di un tumore ai. Ora, con il permesso della direzione sanitaria, mamma e papà hanno organizzato unaper, alla quale tutti possono partecipare. No, non entrando in reparto ma stando fuori dall’ospedale e rigorosamente vestiti da supereroi: “Sposterannodal reparto dove è adesso e dove viene trattato con le flebo, per consentirgli di affacciarsi alla finestra e seguire le acrobazie dei ...

" A partire da adesso,può essere artista; e qualsiasi cosa, un'opera d'arte". Uguaglianza ... ma affinché, osservandole, non si comprenda che ciò che rappresentano e si abbiadi ...... la cosiddetta legge del taglione e ladi giustizia sommaria non sono certo nate oggi nel cuore degli uomini. Ciò che è cambiato con i social sono due cose. La prima è chepuò ..., venga travestito da supereroe' è l'invito della famiglia alla festa che stanno organizzando per la mattina del 2 giugno di fronte all' ospedale . Per l'occasione il piccolo sarà ...

“Chiunque voglia, venga vestito da supereoe”: la festa per il piccolo Manuele ricoverato con un… Il Fatto Quotidiano

"Sposteranno Manuele dal reparto dove è adesso e dove viene trattato con le flebo, per consentirgli di affacciarsi alla finestra" ...Il piccolo Manuele (nome di fantasia) ha sette anni e ama i supereroi, ma è anche e soprattutto, purtroppo, un paziente del Regina Margherita di Torino. La sua patologia è ...