Chi sono i giudici di X Factor 2023 con tanto di ritorno di Morgan

(Di giovedì 1 giugno 2023) Mancano pochi mesi all’inizio della 17esima edizione di X, il programma Sky Original prodotto da Fremantle, in onda da settembreche, dopo nove anni, accoglie nuovamente al tavolo deiil celebre, un vero e proprio pilastro della trasmissione. Il cantautore, infatti, ha partecipato al talent dal 2008 al 2014, vincendo un totale di cinque stagioni e conquistandosi un posto nel Guinness World Record dei primati. Alla guida dello spettacolo troviamo ancora Francesca Michielin, una delle artiste più complete del panorama musicale italiano, affiancata da Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’amico. “Diamo il via a Xcon un’energia e una convinzione più forti che mai”, ha esordito Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, ...

Fino al gol di Dybala, ese non lui. Tutto perfetto. Una notte delle favole diventata però ... il Fan Festival di piazza degli Eroi (qui le due tifoserie sipure mischiate) e la Fan Zone ...Ho pensato ok iopeggiorata, ho i miei momenti veramente down e lì ci penso. Però alla fine vado avanti perché ho parecchie cartucce da sparare. Masta male,sta peggio di me e non può ...Su questo cipochi dubbi, perché a differenza di quanto emerso nell'immediatezza, il ... I fendenti sferrati dalo aveva attirato in trappola hanno sfiorato organi vitali e il giovane non è ...

Vasco Rossi e il doppio concerto a Rimini: chi sono i fan del 'Blasco club' il Resto del Carlino

Ora anche per la Romagna Occidentale inizia la fase 2 della ricostruzione. Il Consorzio di bonifica è sul campo con tutte le sue forze dal 2 ...Giulia Tramontano aveva 29 anni. Nel foglio compilato dalla famiglia in quelle ore d'angoscia in cui Giulia non si trovava c'è l'identikit della ragazza uccisa dal fidanzato ...