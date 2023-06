Chi sono gli intercettati | non solo politici e giornalisti | anche manager e banchieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nessuna intercettazione a carico di esponentiè stata autorizzata senza il via libera della magistratura, assicura il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Eppure non basta: la notizia emersa dal libro di Luigi Bisignani e Paolo Madron ‘I potenti al tempo di Giorgia’ sulle intercettazioni preventive di diversi esponenti ha bisogno di qualche approfondimento. Non a caso, lo stesso Mantovano riferirà al Copasir sulla vicenda: proprio lui, infatti, parla di uno scenario che, se confermato, sarebbe gravissimo e che deve essere evitato. Per il momento sulla notizia si hanno poche informazioni: non si sa chile persone che, nel corso degli ultimi dieci anni, sarebbero state intercettate. Né si sa quanti siano, in realtà. I vertici dell’intelligence ridimensionano i numeri, negando che si ...