Chi era Ferdinando Carretta | il ragazzo che sterminò la sua famiglia | il giallo del camper su cui indagò Di Pietro | la confessione in tv

(Di giovedì 1 giugno 2023) Era morto da almeno tre giorni, trovato senza vita nella sua casa a Forlì dove si era trasferito dal 2006. Il 61enne nel 1989 a Parma aveva sterminato all’età di 27 anni la sua, uccidendo i suoi genitori e il fratello minorenne. Delitti che l’uomo aveva confessato, ma da cui è stato poi assolto nel 1999 perché incapace di intendere e volere. La popolarità del casoalla fine degli Ottanta iniziò dalle indagini sulla misteriosa sparizione dellaparmense, su cui si è parecchio fantasticato, arrivando a immaginare anche una fuga di Giuseppe Caretta, padre di, con il denaro dell’azienda per cui lavorava. Una prima svolta era arrivata con il ritrovamento deldicon targa di Parma in ...

A febbraio sidovuto mantenere in isolamento in Turchia durante un torneo perchérisultato ... I game si succedono senza pathos, dominati dal servizio e dalla stanchezza dirisponde. Si co 1 ......Palestinese (secondo la formulazione del disegno di legge) nei campus accademici e di punirela ... Questo non è oggetto di discussione: la polizia stessa ammette che il problematutto qui. Nel ...In definitiva oggi aappartiene la Sampdoria 'Apparterrà ancora a SportSpettacolo Holding fino ... 'Al Thani sipresentato come un interlocutore valido, seppure mai rappresentato da advisors o ...

Chi era Pierpaola Romano, la poliziotta uccisa sotto casa dal suo collega RomaToday

Giulia Tramontano aveva 29 anni, era al settimo mese di gravidanza ed è morta per mano del suo fidanzato. È l’ennesimo femminicidio che si consuma nel nostro paese e che ...Roma – Omicidio-suicidio nella periferia di San Basilio. La poliziotta Pierpaola Romano è stata freddata con tre colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata. Si sarebbe tolto la vita con un colpo ...