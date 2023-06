Chi è la prossima avversaria di Elisabetta Cocciaretto al Roland Garros? Sfida stelle e strisce per continuare a sognare

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023)si è qualificata in maniera brillante al terzo turno del2023, secondo Slam della stagione tennistica che si sta disputando sulla terra rossa di Parigi. La giocatrice italiana aveva regolato la quotatissima ceca Petra Kvitova al debutto e oggi ha avuto la meglio in due set contro la qualificata svizzera Waltert, guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese. Per la prima volta in carriera la nativa di Ancona ha staccato il biglietto per i sedicesimi di finale in un torneo dello Slam. La 22enne, attuale numero 44 del ranking WTA, tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la statunitense Bernarda Pera, che nei primi due turni si è sbarazzata di eccellenti rivali come l’estone Kontaveit e la croata Vekic. Si ...