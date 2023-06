Che fine fa la sua medaglia | Mourinho | gesto clamoroso alla fine di Roma-Siviglia Mai visto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il ritiro della, la consegna a un giovane fan, che potrà dire di aver ricevuto da Josélaper il secondo posto. Una scena che ovviamente non è passata inosservata e che in un primo momento è apparsa come un bruttonei confronti del premio riservato ai secondi classificati. Al pari dei giocatori, anche per Joséè stata una finale intensa quella contro il. Una vera e propria maratona sulle montagne russe con una altalena di emozioni infinita. Nella partita più lunga di sempre (ben 146 minuti di gioco effettivo), culminata con gli errori dal dischetto giallorossi (di Mancini e Ibañez) che sono costati l'Europa League, si è logorato nel profondo il portoghese, che ha provato di tutto per spingere oltre l'ostacolo i suoi. Purtroppo nessuno ...