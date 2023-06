Charles Fuster nuovo Head of Marketing & Communication di Lancia

TORINO - A partire dal 1 Giugno 2023,è stato nominato Head of Marketing & Communication di Lancia, a riporto di Luca Napolitano, Ceo del marchio. Nei suoi quasi 15 anni di carriera, con sede principalmente in Italia e ...TORINO - A partire dal 1 Giugno 2023,è stato nominato Head of Marketing & Communication di Lancia, a riporto di Luca Napolitano, Ceo del marchio. Nei suoi quasi 15 anni di carriera, con sede principalmente in Italia e ...Lancia ha un nuovo Head of Marketing & Communication ,. Il suo ruolo, che lo vedrà riportare direttamente a Luca Napolitano, CEO del marchio, sarà operativo da questo mese . Nei suoi quasi 15 anni di carriera, con sede principalmente in ...

Charles Fuster è il nuovo Head of Marketing & Communication di ... Engage

Lancia ha un nuovo Head of Marketing & Communication, Charles Fuster. Il suo ruolo, che lo vedrà riportare direttamente a Luca Napolitano, CEO del marchio, sarà operativo da questo mese. Nei suoi ...TORINO (ITALPRESS) - A partire dal 1 Giugno 2023, Charles Fuster è stato nominato Head of Marketing & Communication di Lancia, a riporto di Luca Napolitan ...