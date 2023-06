Champions League | bufera su Marciniak | cambia l’arbitro della finale Inter-Manchester City?

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ladirischia di vedere un cambio importante a poco più di una settimana dal fischio d’inizio. La sfida che metterà di fronte, e che si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul (Turchia), potrebbe vedere una clamorosa sostituzione delche era stato designato. Una decisione letteralmente senza precedenti che riguarda il direttore di gara polacco Szymon. Cosa sarebbe successo nello specifico? La UEFA sarebbe stata informata checlasse 1981 avrebbe partecipato nel suo Paese ad un evento organizzato dal leader dell’estrema destra polacca S?awomir Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. Come si suol dire “apriti ...

(Di giovedì 1 giugno 2023) La finale di Champions League rischia di vedere un cambio importante a poco più di una settimana dal fischio d'inizio. La sfida che metterà di fronte Manchester City e Inter, e che si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul (Turchia), potrebbe vedere una clamorosa sostituzione del direttore di gara che era stato designato. Una decisione letteralmente senza precedenti che riguarda il direttore di gara polacco Szymon Marciniak. Cosa sarebbe successo nello specifico? La UEFA sarebbe stata informata che Marciniak classe 1981 avrebbe partecipato nel suo Paese ad un evento organizzato dal leader dell'estrema destra polacca S?awomir Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite.

CHAMPIONS LEAGUE - Szymon Marciniak, direttore di gara designato per la finale di Istanbul, è finito nel mirino dell'Uefa che ha aperto un'inchiesta nei suoi confronti.