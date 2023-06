Champions | l’arbitro di Inter-City Marciniak ha partecipato a un evento antisemita | finale a rischio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Èdel momento: dopo aver diretto ladi Coppa del Mondo in Qatar vinta dall’Argentina contro la Francia, il polacco Szymonè stato designato dall’Uefa anche per fischiare nell’ultimo atto dellaLeague a Istanbul, dove il 10 giugnoe Manchestersi sfideranno per la coppa dalla grandi orecchie. Ma ora, per la prima volta nella storia,dellapotrebbe essere sostituito.infatti è al centro di una bufera in Polonia per avera unorganizzato da Slawomir Mentzen, leader del partito di estrema destra Konfederacia, che predica posizioni xenofobe, omofobe, razziste e antisemite. La denuncia arriva dall’associazione ...