C’era una volta a Shaw Bay film Tv8 | trama | cast | finale | dove è stato girato

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 1 giugno 2023)unaBayTv8unaBayTv8 Oggi va in ondaunaBayTv8 diretto da Graeme Campbell nel 2022. Erin è decisa a salvare la piccola città balneare diBay. Ed è qui che incontra Theo, un membro di una famiglia reale alla ricerca di una nuova proprietà. Questa è in breve la storia delHome for a Royal Heart titolo originale delcon protagonisti Erin e Theo, interpretati rispettivamente da Brittany Bristow e Dan Jeannotte. La locationBay è stata girata a Hamilton in Canada. A seguire:una ...