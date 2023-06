Centro Meteo Italiano Previsioni meteo 2 giugno 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) – Roma Tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni o temporali, più intensi sulle zone interne. Dalla serata generale esaurimento dei fenomeni. Temperature comprese tra +15°C e +28°C. Lazio Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali su tutti i settori, più intensi sulle zone interne. Graduale esaurimento dei fenomeni dalla serata. Nazionale AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini e in locale sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata ancora delle piogge residue sparse, migliora nella notte. ALAl mattino tempo stabile con cieli ...

La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta gialla per giovedì 1 giugno dalle 14 alle 21 . Nel comunicato si legge: 'Ilfunzionale della Regione ha valutato una possibile criticità idrogeologica di livello giallo per tutta la Campania '. 'Come già evidenziato nei giorni scorsi, - continua il comunicato - la ...Al mare non sai se andare, visto che ilnon sembra proprio essere dalla tua parte. L'ideale ... Ecco dove andare il 2 Giugno! Puoi arrivare a Basildon daldi Londra scegliendo di navigare ...Temperature in lieve calo al- Nord. Domenica Al Nord qualche pioggia già al mattino al Nordovest, dal pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici con rovesci e ...

L’allerta è gialla per criticità idraulica e per temporali e proroga di ulteriori 24 ore l’allerta 77, valida fino alla mezzanotte di oggi, sempre gialla per criticità idraulica ...StampaProtezione Civile Regione: dalle 14 alle 21 di oggi allerta meteo gialla su tutta la Campania. L’evoluzione della perturbazione in atto sul territorio regionale mostra ancora una forte instabili ...