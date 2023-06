Centri estivi diurni 2023 | online il bando Domande fino al 20 giugno

(Di giovedì 1 giugno 2023) È stato pubblicato ilInps "" in favore dei figli, o orfani ed equiparati, dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L'articolo .

Sarà importante fare verifiche suiperché ci sia un'accoglienza che tenga conto di ciò che i ragazzi hanno vissuto in questo mese". Rispetto alla dotazione di 20 milioni nell'apposito ...Sarà importante fare verifiche suiperché ci sia un'accoglienza che tenga conto di ciò che i ragazzi hanno vissuto in questo mese". Rispetto alla dotazione di 20 milioni nell'apposito ...Il Comune di Vaiano mette a disposizione la scuola dell'infanzia della Tignamica, dal 3 luglio al 4 agosto, per lo svolgimento delle attività deiper bambini dai 3 ai 6 anni. Il bando, che prevede la concessione di locali e spazi a titolo gratuito, è pubblicato sul sito dello stesso Comune e scade alle ore 13 del prossimo lunedì 6 ...

“Voucher” per i Centri Estivi, a Biella domande entro domenica 4 giugno newsbiella.it

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Bolzano è una delle città pilota del progetto europeo "JustNature", iniziato nel settembre 2021. Il progetto, coordinato da Eurac Research, spiega una nota, "punta a creare ...Dal lunedì 12 giugno a lunedì 18 settembre torna con la sua edizione 2023 il Foro Italico Camp il centro estivo di Sport e Salute dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa fra i tre e i sedici ann ...