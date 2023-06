CentoVetrine e Vivere tornano su Mediaset Infinity | perché sono state chiuse

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 1 giugno 2023)su. Le due soap, tra le più amate e seguite dal pubblico, saranno messe a disposizione gratuitamente in esclusiva sulla piattaforma per far rile storie dei loro protagonisti. A quindici anni dalla messa in onda,disponibili i primi 228 episodi di; dal 15 giugno, invece, la prima stagione diche racconta le storie di alcuni personaggi impiegati o legati all'immaginario centro commerciale, situato a Torino, dove ha sede anche un importante gruppo finanziario.su: gli episodi eè stata chiusa la soap La soap...