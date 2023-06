Cellulari Apple infettati dagli 007 | l' accusa del controspionaggio russo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 giugno 2023) La guerra in Ucraina tra Russia e Occidente assume sempre più i contorni di una guerra di spie. Tra le modalità con cui gli 007 statunitensi cercano di carpire informazioni sensibili c'è anche l'hackeraggio degli smartphoneutilizzati dai vertici del Cremlino e dai diplomatici stranieri a Mosca. Il, infatti, ha scoperto un'operazione delle agenzie di intelligence statunitensi per infettare migliaia di iPhone, compresi quelli appartenenti a diplomatici stranieri a Mosca, con un malware. «L'FSB insieme al Servizio di protezione federaleha scoperto l'attività di spionaggio dei servizi di intelligence svolte tramitea marchio», si legge in una nota dell'Fsb. Secondo l'intelligence russa, sono stati contagiati diverse migliaia ...