CdS – Napoli | è già certo il futuro di Meret | lo ha svelato l’agente

(Di giovedì 1 giugno 2023) 2023-06-01 17:47:40 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Alexha la strada spianata. Conosce già, salvo sorprese, cosa accadrà nel proprio. Resterà aforte di un contratto fino al 2024 con la società di De Laurentiis che vanta un’opzione per poterlo prolungare di un altro anno. Lo ha ribadito il suo agente Federico Pastorello a Tmw: “Alex aè felicissimo e credo rimarrà anche l’anno prossimo. Del contratto, poi, ci sarà tempo, anche perché il suo non scade domattina”. La stagione di: non solo lo scudetto Il portiere delquest’anno ha vissuto una stagione da protagonista non solo per la conquista dello scudetto ma anche perché, dopo l’addio di Ospina, è diventato titolare fisso e ha avvertito la fiducia ...

Secondo quanto riportato dall'edizione de 'Il Corriere dello Sport', non ci sarà il bus scoperto per la festa scudetto del. Sarebbe partito dallo stadio Maradona e avrebbe raggiunto Piazza del Plebiscito attraversando il lungomare e l'intera città in festa. Ma il bus scoperto, per la festa scudetto, resterà solo un ...Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Marte in ForzaSempre condotto da Gianluca Gifuni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNell'edizione odierna 'Il Corriere dello Sport' parla dell'interesse delper Luis Enrique. "ci ha pensato, ha ritenuto Luis Enrique il successore ideale per assorbire la separazione di Spalletti, ha riflettuto sulla sua passione per il tridente, sulla sua natura sfrontata, pure sugli ...

Il tecnico Luciano Spalletti ha detto addio al Napoli, ma presto tornerà in città, molto probabilmente dopo l'estate. Lo fa sapere il CdS.La Juve non aspetterà a lungo Giuntoli, l'alternativa è Manna della Next Gen La Juventus aspetta trepidante Cristiano Giuntoli. Il dirigente del Napoli resta la prima scelta della società bianconera p ...