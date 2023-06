CdS – chi è il giocatore jolly del Real Madrid

Leggi su justcalcio

ROMA – Una voce di mercato arriva dalla Spagna: "La Lazio su Reinier del". Al momento nessuna conferma, ma il talento brasiliano di 21 anni è uno dei profili che stuzzicano di più tra i giovani che giocano in Europa. Illo ha pagato 3 anni fa ben 35 milioni di euro. La sua carriera non è ancora decollata al contrario di quelle di Vinicius e Rodrygo. Dal Castilla ai prestiti al Borussia Dortmund e al Girona. Appena 5 partite da titolare, 12 subentri e un gol segnato. Cerca un'occasione per rilanciarsi. Lazio, chi è Reinier: il ruolo e la sua storia Il brasiliano ha fisico e qualità da vendere. Classico trequartista, ma può giocare anche ala. In Brasile lo avevano paragonato a Kakà. Stella nascente del calcio verdeoro, a 9 anni è ...