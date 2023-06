Caterina Balivo e la promessa per lo scudetto del Napoli VIDEO

Sul lungomare di Napoli in via Partenope, davanti a Sorbillo,ha preparato la pizza in piazza tenendo fede alla sua scommessa ...come Sofia Loren: promessa mantenuta per lo scudetto del ...Promessa mantenuta quella di. La conduttrice di La7 è andata a Napoli per impastare la pizza, così come promesso in caso di vittoria dello Scudetto . Laso è trasformata in pizzaiola per un giorno sul ...

Scudetto Napoli, Caterina Balivo mantiene la promessa: appuntamento domani mattina Tutto Napoli

Caterina Balivo, come promesso in caso di Scudetto del Napoli, oggi ha preparato la “pizza in piazza”. La conduttrice televisiva e grandissima tifosa degli azzurri, in Via Partenope/angolo piazza Vitt ...Caterina Balivo per lo Scudetto del Napoli prepara la pizza da Sorbillo sul lungomare (Newfotosud, Maria Giovanna Cossa - Virginia Articolo) ...