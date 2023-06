Catania | la storia del bambino solitario e del cane che gli ha salvato la vita in mare

(Di giovedì 1 giugno 2023) Une ilsempre al suo fianco che alla fine gli salva la. È laraccontata dalla psicologa Valeria Randone sul sito LaZampa, dedicato al mondo degli animali. Il ragazzino, figlio 13enne di una paziente di Randone, era stato colto dal panico mentre nuotava neldella Playa di. Affetto da disfonia psicogena, che comporta un’improvvisa scomparsa della voce in situazioni di stress emotivo o paura, non riusciva a urlare per chiedere aiuto. L’unico ad accorgersi di quanto stava accadendo era il suo, che ha iniziato ad abbaiare e a correre nell’acqua per cercare di attirare l’attenzione di qualche passante o del nonno che li aveva accompagnati. È stato poi l’anziano ad accorgersi della situazione, dopo aver ...

... ain esclusiva per Etna Comics: alle 16 "The Marvel art of Romita Jr ." e alle 18 "Nero ... Le tavole dellaPaperino, Paperoga e Paperica e la caccia ai mille VIP saranno esposte in ...... del gioco e della cultura pop" che si terrà dall'1 al 4 giugno a. In fiera (e dalla ... "La mia passione per l'astrofisica è stata la molla che ha innescato la" commenta Alessandro ...... ain esclusiva per Etna Comics: alle 16 'The Marvel art of Romita Jr.' e alle 18 'Nero ... Le tavole dellaPaperino, Paperoga e Paperica e la caccia ai mille VIP saranno esposte in area ...

Il consigliere più giovane tra le 14 città metropolitane d’Italia è Piermaria Capuana CataniaToday

Un bambino solitario e il cane sempre al suo fianco che alla fine gli salva la vita. È la storia raccontata dalla psicologa Valeria Randone sul sito LaZampa, dedicato al mondo degli animali. Il ragazz ...È il più giovane consigliere eletto nella storia della sua città, ma anche il più giovane consigliere in carica fra le quattordici città metropolitane d’Italia. Ha incassato questi due record il 20enn ...