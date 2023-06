Castelvenere | al via la seconda edizione di ‘Pizza e Falanghina’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il secondo anno conscutivo, e dopo il successo della passata, torna a“Pizza e Falanghina”, manifestazione promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Lo rende noto il presidente della Pro Loco, Domenico Iannucci. L’evento si svolgerà in Piazza San Barbato dal 3 al 4 giugno prossimo. “Sarà un weekend all’insegna del divertimento – dice Iannucci – ma soprattutto del mangiar e del bere bene. I protagonisti saranno ovviamente i forni della quattro pizzerie che soddisferanno il palato dei visitatori e l’eccezionale falanghina di”. “Con questa inziativa – conclude Iannucci – apriamo una serie di iniziative che caratterizzeranno l’estatese 2023”. Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: ...