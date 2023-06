Cassino Omicidio Yirel Natividad Pena Santana | Sandro Di Carlo nega le accuse e dà la sua versione

(Di giovedì 1 giugno 2023). Giura di non essere stato lui a picchiare, sfregiare ed assassinare, la dominicana di 34 anni trovata morta sabato mattina nell’appartamento al secondo piano di via Pascoli 104 adove abitava da poche settimane.Di, il 26enne diarrestato domenica sera con l’accusa di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Si è difeso così Sandro Di Carlo, il 26enne fermato dalla polizia per l'di Yirelis Pena Santana 34 anni dominicana, accoltellata nella notte tra venerdì e sabato anell'appartamento ...Al termine della mattinata la donna ha voluto lasciare la città died è tornata a Genova, accompagnata dalle sue due amiche. L'APPELLO 'Chi ha fatto questo a mia figlia deve rimanere in ...I COLPI Ad aggredire con ferocia la donna e a sferrarle quelle coltellate sarebbe stato Sandro Di Carlo , 26enne di, arrestato domenica notte con l'accusa di. Agli agenti della ...

Omicidio di Cassino, il presunto assassino si è difeso: «Non sono stato io» ilmessaggero.it

«Non sono stato io ad uccidere quella donna». Si è difeso così Sandro Di Carlo, il 26enne fermato dalla polizia per l'omicidio di Yirelis Pena Santana 34 ...L'italiana uccisa a Playa del Carmen: tra le piste un ex collega o l'ipotesi del pizzo Repubblica20:40 Donna italiana uccisa in Messico a Playa del Carmen, raggiunta da un colpo di pistola in un bar V ...