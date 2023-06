Casoncelli | grigliate | bufala | birra e… le sagre di giugno in Bergamasca

(Di giovedì 1 giugno 2023) Inizia il mese die leaumentano a vista d’occhio. A tavola sono protagonisti gli immancabili, le, lae tanti piatti della tradizione. Sono numerose lee le feste organizzate nella provincia di Bergamo nel mese di. Ce n’è per tutti i gusti: su Bergamonews trovate tutti gli appuntamenti, consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative organizzate in tutta laper diffonderne l’informazione. BERGAMO Sino al 4si terrà la festa della comunità organizzata dalla parrocchia di San Colombano in Valtesse. Aperta tutte le sere fino al 3; domeniche e 2anche a ...

di carne e di pesce, etc. Festa dell'Unità dal 25 maggio al 4 giugno nell' area feste di via Mattei . Zanica Festa dell'Unità dall'1 al 4 giugno all'interno del centro sportivo ...di carne e di pesce, etc. Festa dell'Unità dal 25 maggio al 4 giugno nell'area feste di via Mattei. Zanica Festa della Famiglia all'oratorio, dal 25 al 28 maggio. Tutte le sere ...Dopo altre iniziativa, la sera sarà possibile cenare con. Domenica, oltre ad avere la possibilità di continuare le degustazioni, si potrà visitare il mercato agricolo lungo il ...