(Di giovedì 1 giugno 2023) su Tg. La7.it - Mentre in Trentino è ancora in bilico la sorte degliJj4 e Mj5 , e si discute sul sovrannumero dei plantigradi con tutte le difficoltà di vicinanza con la ...

Mentre in Trentino è ancora in bilico la sorte degli orsi Jj4 e Mj5 , e si discute sul sovrannumero dei plantigradi con tutte le difficoltà di vicinanza con la popolazione, in Abruzzo la convivenza ...Quello che avete appena letto è parte del testo di unesemplare di spot istituzionale che ... Qualcuno in queste settimane ha peravuto la fortuna di intercettare una qualsivoglia forma ...O almeno un, si legge sul sito dell' ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si tratta del ricovero più lungo e del maggior peso ...

Caso rarissimo in Abruzzo: 5 orsi insieme TGLA7

Un evento raro: gli orsi erano cinque e per di più in fase amorosa. Santucci ha raccontato che si trovava con un piccolo gruppo di persone quando improvvisamente sono apparse a distanza le due coppie ...Tutto pronto, in casa Rari, per le semifinali nazionali che le under 18 rossoblù dovranno disputare alla Mompiano di Brescia tra il 5 e il 6 giugno. Semifinali meritatissime per la formazione di miste ...