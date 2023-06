Caso Negreira | Barcellona nel mirino dell’UEFA | possibile esclusione dalle coppe

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) Anche ilneldella UEFA. Secondo ABC, i due ispettori nominati dal Comitato Etico e Disciplinare per indagare sul, avrebbero chiesto che il club blaugrana sia sanzionato con un anno dicompetizioni europee. Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz, i nomi dei due ispettori, nel loro report avrebbero in particolar modo evidenziato i segni di un’attività volta a influenzare l’esito delle partite da parte della società. Sarà in ognil’UEFA, con Ceferin in prima persona, a decidere come proseguire, quindi se ascoltare o meno il rapporto degli ispettori. La UEFA ha tempo fino al 12 giugno per annunciare l’elenco delle partecipanti alla prossima edizione della Champions League. SportFace.