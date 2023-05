(Di giovedì 1 giugno 2023) Finisce 1-2-Italia20.ancora decisivo. Suo il rigore, che fala Nazionale di Nunziata ai quarti di finale del Mondiale SI VA AI QUARTI ? A La Plata va in scena-Italia, ottavo di finale del Mondiale20. Sfida sempre affascinante e prestigiosa. In campo tre dell’Inter dal 1?: Fontanarosa, Zanotti ed Esposito. Partenza lampo dei ragazzi di Nunziata, che all’ottavo minuto passano con Tommaso Baldanzi, imbeccato dal napoletano Ambrosino. La reazione inglese però non si fa attendere e al 24? arriva il pareggio di Devine. Match molto equilibrato e giocato con grande ritmo soprattutto a centrocampo. Finisce in parità il primo tempo. Nella ripresa, Chukwuemeka si fa pericoloso al 72?: contatto in area con Prati, per l’arbitro non è rigore. ...

2 Rialzare subito la testa eagli ottavi del Mondiale Under 20. Non sbaglia il colpo l'Italia del ct Nunziata, che si ... Il tutto sempre nel segno di Cesare: dopo la doppietta all'esordio ...Toccato il suolo della capitale argentina alle 5 del mattino, ora locale, hanno dovutoper ... Leggi anche Azzurrini, che debutto! Battuto il Brasile, doppietta di superMatteo Prati Le ..., IL SACRIFICIO DELL'INTER CHE FAL'UNDER 20 IN INGHILTERRA - 'Credo di aver fatto progressi, nell'ultimo anno sono cresciuto da ogni punto di vista. Metto sempre tutto quello che ho in ...

Casadei fa volare l’Italia Under 20 ai quarti! Inghilterra eliminata Inter-News.it

Rialzare subito la testa e volare agli ottavi del Mondiale Under 20. Non sbaglia il colpo l'Italia del ct Nunziata, che si mette subito alle spalle il ko con la Nigeria di mercoledì e si riscatta rifi ...Due gol, un assist e un rigore procurato in meno di 45’: così l'ex Inter ha tritato il Brasile al Mondiale Under 20 in Argentina. Il Chelsea lo pagò 15 milioni e qualcuno si stupiva, invece… Leggi ...