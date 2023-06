Carlo III e il principe William | ecco il motivo che li ha «avvicinati enormemente»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo Jennie Bond, ex corrispondente reale per la Bbc, padre e figlio hanno superato le tensioni del passato grazie agli interessi comuni che li legano. Primo fra tutti, la battaglia per l'ambiente

... in particolare la galleria posta tra il II eordine, per godere appieno della bellezza del ... È stato grazie all'intervento dell'ex ministroGiovanardi che l'azienda è potuta tornare a ...Poco dopo è venuto fuori che il secondogenito di ree Lady Diana ha una stanza riservata all'esclusivo San Vincente Bungalow, vicino Montecito, Los Angeles. Pare però che ci vada per ...... sono i guanti da opera elegantemente lunghi, avvistati su moltissimi red carpet e non solo, dal Met Gala al Festival di Cannes, senza parlare dell 'Incoronazione di Re. Dettaglio dal Dna ...

Re Carlo III l'ambientalista: giù il termostato della piscina di Buckingham Palace (per abbassare il consumo energetico) Vanity Fair Italia

Il maestro Bocelli, unico artista italiano ad esibirsi nel parco di Windsor per l'incoronazione di Carlo III d’Inghilterra, accompagnato dalla moglie Veronica Berti Bocelli e dall'amico Simone Sorbo, ...Il sovrano asburgico, in visita in città nel 1535, riconfermò alla città di Cava privilegi già concessi da precedenti sovrani ...