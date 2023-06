Carburanti | calma sui prezzi della benzina | i listini di oggi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Secondo calo consecutivo,, per le quotazioni dei prodotti raffinati, secondo giorno di quiete per ideialla pompa. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,826 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,829, pompe bianche 1,819), diesel a 1,666 euro/litro (invariato, compagnie 1,671, pompe bianche 1,655).servito a 1,963 euro/litro (+1, compagnie 2,005, pompe bianche 1,880), diesel a 1,807 euro/litro (+1, compagnie 1,850, pompe bianche 1,719). Gpl servito a 0,745 euro/litro (invariato, compagnie 0,757, pompe bianche ...

Secondo calo consecutivo, oggi, per le quotazioni dei prodotti raffinati, secondo giorno di quiete per i prezzi deialla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ...Continua la fase di sostanzialesui prezzi deialla pompa. Scendono invece con forza le quotazioni dei prodotti raffinati. Scivolone anche per il Brent, con il barile che ha chiuso ieri sotto i 74 dollari. Queste ...La tendenza al momento è nuovamente al rialzo , nonostante oggi sia una giornata. Si vedono ... Oggi però scende la quiete sui prezzi deialla pompa, sempre secondo le rilevazioni di ...

Prezzi carburanti, calma sulla rete - Focus Energia Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Secondo calo consecutivo, oggi, per le quotazioni dei prodotti raffinati, secondo giorno di quiete per i prezzi dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comun ...Quotidiano Energia - Prevale la stabilità sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che rallentano la discesa, gli operatori restano ancora fermi. Le medie dei p ...