Capello | «Con Gullit quasi venni alle mani per un ritardo Ho sempre preteso il rispetto delle regole»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Corriere della Sera intervista Fabio. Parla della sua infanzia a Pieris. «Vivevamo in sei con lo stipendio di mio papà, maestro elementare. Non erano certo anni di agiatezza, abitavamo in una casa popolare. Mia sorella dormiva a casa degli zii perché non c’era posto per tutti».racconta di suo padre, che conobbe l’orrore dei campi di concentramento perché rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò. Dice che l’insegnamento che gli ha trasmesso è quello di provarci. «Avevo 16 anni e da qualche mese mi ero trasferito a Ferrara per giocare nella Spal. Contemporaneamente studiavo all’istituto per geometri e per comunicare dovevo mandare due lettere la settimana a casa. Stavo attraversando un momento di spaesamento e avendo ridotto la corrispondenza mio padre se ne accorse. Un giorno uscii da scuola e me lo ritrovai ...