Caos affitti brevi | gli operatori turistici della Penisola sorrentina incontrano l’assessore Casucci

(Di giovedì 1 giugno 2023) La regolamentazione del settore extralberghiero nellaè urgente e indispensabile. E’ quanto emerso dall’incontro svoltosi ieri mattina tra l’ assessore regionale al Turismocon gli assessori al Turismo dei Comunie i rappresentanti delle principali associazionifiliera turistica locale (Atex, Confindustria, Confcommercio, Agenti di Viaggio,Charter,Chiavi d’Oro). Nel corso dell’incontro è stato presentato all’ assessore regionale e agli assessori comunali un documento di Atex con un’analisi del fenomeno e specifiche proposte da mettere in campo quali, si legge in una nota, “introduzione dei Coefficenti di densità ricettiva extralberghiera, regolamentazione drastica sugli...

...che porterà alla Conferenza Stato - Regioni per evidenziare al Governo la necessità di interventi drastici e di rivedere il recentissimo disegno di legge sulla regolamentazione deglibrevi ...Partendo da qui, Lorenz ebbe l'intuizione della teoria del, il cui assioma è: 'Piccole ... News correlate Turismo, pronta la bozza del ddlbrevi: minimo due notti di soggiorno La durata ......caroaffitti sollevato dagli studenti fuorisede e in parte dovuto anche al dilagare degli... che produrrà unindescrivibile". PER I SINDACATI DEGLI INQUILINI NON CI SIAMO PROPRIO In totale ...

Caos affitti brevi, gli operatori turistici della Penisola sorrentina ... Il Denaro

regolamentazione drastica sugli Affitti Brevi, modifiche all’attuale legge regionale sul Turismo”. Inoltre è stato chiesto al Ministero di attivarsi “per bloccare l’ annunciato provvedimento che ...Il governo prepara una stretta per normare Booking, Airbnb e gli affitti brevi in genere. Leggi la notizia nell’articolo!