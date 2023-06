Caos a Brescia | il Cosenza segna il gol salvezza | fumogeni e invasione di campo Interviene la polizia | partita sospesa

(Di giovedì 1 giugno 2023) Una pioggia di, poi l’diche ha costretto le forze dell’ordine a intervenire direttamente sul terreno di gioco, mentre arbitro e giocatori fuggivano negli spogliatoi. E’ successo di tutto anella gara valida per il ritorno dei play-out di Serie B. Dopo il gol delal 95esimo, che di fatto regala laai calabresi fissando il punteggio sull’1-1 (all’andata era finita 1-0 proprio per il), i tifosi della squadra di casa hanno iniziato a lanciareverso l’area di rigore difesa da Micai. Laera appena ripresa, ma l’arbitro Massa ha subito interrotto il gioco. Poco dopo ha fatto segno a tutti i giocatori di rientrare negli spogliatoi, perché mentre la nebbia avvolgeva la ...

