Cantona | «Il calcio francese non ha storia | meglio la Red Star del PSG»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le parole di Eric, ex leggenda del Manchester United, sulla sua nuova carriera musicale, con un singolo che uscirà domani Dopo il cinema Eric, leggenda del Manchester United, debutta anche nel mondo della musica. L’eclettico ex calciatoreè in uscita domani con un singolo, The friends we lost che sarà disponibile sulle piattaforme streaming e ha in programma una piccola tournée tra Manchester, Londra e Dublino in autunno. Di seguito le sue parole, rilasciate in un’intervista a Le Parisien. PASSIONE PER LA MUSICA – «Ho sempre pensato che cantare su un palco davanti a un pubblico dovesse essere la cosa più intensa da vivere, che potesse fornire un’adrenalina simile a quella che crea lo sport. A casa ascoltavamo molta musica, mio ??padre amava l’opera. I miei genitori erano poeti. Scrivo da sempre, amo la ...