Cantiere al Ponte di Boccaleone | lavori notturni per evitare disagi al traffico

(Di giovedì 1 giugno 2023) Bergamo. Inizieranno nelle prossime settimane iper il secondo lotto delper la messa in sicurezza del viadotto di: il Comune di Bergamo completerà così la necessaria manutenzione sia della parte superiore si di quella sottostante del tratto dicompreso tra le vie Gabriele Rosa, via Rovelli e via Borgo Palazzo. A pochi giorni dall’apertura del sovrappasso del rondò delle Valli, il Comune di Bergamo completa ilper la sistemazione di una delle aree più trafficate della città, un viadotto realizzato ormai diversi decenni fa e che ha portato tutti i segni del tempo e dei flussi diche lo percorrono. “Dobbiamo completare la sostituzione dei giunti di dilatazione della struttura – specifica Marco Brembilla, Assessore ai ...

...tra gli svincoli di e in direzione di Trieste in una giornata particolarmente intensa per il...A4 in direzione Trieste con la formazione di rallentamenti e stop and go in prossimità del...Limitazioni al transito dal km 8+000 al km 10+000,pluriennale al km 13+000 e danni ...alla circolazione SP15 "Bordona" SP17 "Casalfiumanese" senso unico alternato con semaforo sulal km ......è possibile realizzare una versione chiusa con un layout che fa salire la cucina sul... La costruzione è interamente realizzata dalSun Sea diretto da Enrico Esposito, con sede a ...

Incendio distrugge gru cantiere ponte Bocca Arena a Mazara Agenzia ANSA

Riparte il confronto fra governo e parti sociali per sciogliere il nodo pensioni anticipate ed evitare il ritorno della Fornero nel 2024.Tante sagre e spettacoli per questo weekend lungo Un weekend più lungo del solito, grazie al venerdì festivo, fa da scenario a tantissime iniziative di spettacoli, eventi e sagre nel territorio region ...