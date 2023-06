Can Yaman e Francesca Chillemi verso Viola come il mare 2 | ma uno spoiler stravolge tutto | c' entra Raoul Bova

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 giugno 2023) Candopo una stagione diil, sono pronti al secondo capitolo, ma c'è una novità importante che cambiaL'attore turco più famoso in Italia, insieme a quelli della fortunata soap Terra Amara, è indubbiamente Can. Quest'ultimo è particolarmente noto non solo per i ruoli che ha interpretato in diversi prodotti di successo,Daydreamer, ma anche e sopratper la relazione con la giornalista sportiva volto di DAZN, Diletta Leotta (attualmente impegnata con il portiere Loris Karius). Quanto a, anche lei è una vera e propria stella della televisione italiana. In particolare, il suo volto è associato a quello di ...