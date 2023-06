Campania | in arrivo ulteriori 7 milioni per rifinanziare il Fondo destinato ad Aree Interne

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoImportante apertura da parte della Giunta Regionale in seguito all’interrogazione presentata dal Consigliere Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva, nel corso dell’ultimo Question Time del Consiglio, affinché si possa disporre l’incremento di circa 7.260.000€ delper la valorizzazione delle, a valere sulle risorse della nuova programmazione FESR 2021/2027. Così sarà possibile finanziare le 71 richieste residue, già ammesse ma attualmente non finanziabili. Queste risorse si aggiungono ai 3.800.000€ già messi a disposizione per il bando sulla Strategia Nazionale delleriguardante il Vallo di Diano, il Cilento interno e Tammaro Titerno. “Tale disponibilità – ha dichiarato Pellegrino – rappresenta per i nostri Territori un’importante e ...

Emergenza personale delle Aziende del SSR in Campania, Piccerillo (Lega) interroga: "Lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi approvati è un diritto che ...