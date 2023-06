Calendario scolastico 2023 24 | quando iniziano le lezioni Le date per regione AGGIORNATO con Sardegna

... tra la fine di giugno e le prime due settimane di luglio, secondo unche verrà ... Quanto ai voti finali, questi saranno calcolati basandosi sulla base del credito, che varrà al ...... cheinizierà il 12 giugno e si concluderà l'8 settembrecon l'avvio del nuovo anno. Il ... secondo le disponibilità di. Il progetto è inoltre reso possibile dallo sviluppo dell'...Ilin dettaglio prevede: 4 luglio 2023: prova scuola dell'infanzia 5 ... conseguiti, comunque, entro l'anno2001/2002. Per l'accesso ai percorsi di ...

Calendario scolastico 2023/2024 Calabria, il via il 14 settembre e si chiude l’8 giugno. Per un totale di 203 giorni di lezione. Tecnica della Scuola

CAGLIARI. Approvato il calendario scolastico 2023/2024 per la Sardegna. Inizierà il 14 settembre prossimo per tutte le scuole di ogni ordine e grado e, limitatamente alla scuola primaria e alla second ...Approvato il calendario scolastico 2023/2024 per la Regione Sardegna. Inizierà il 14 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. E, limitatamente alla scuola primaria e alla ...