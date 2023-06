Calendario amichevoli Italia maschile volley 2023 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ildelledella Nazionalenadi: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per una nuova estate ricca di impegni. Traball Nations League ed Europei, Giannelli e compagni giocheranno anche alcune partiteper trovare il ritmo giusto e confermarsi tra le migliori squadre al mondo. L’, campione del mondo in carica, proverà a difendere il titolo continentale vinto nel 2021 e migliorare il quarto posto ottenuto nella VNL dello scorso anno. Infine, si svolgeranno anche i tornei di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Alcunegodranno di copertura televisiva o streaming, ma in ogni caso ...