Carlo, in un post su twitter, ha sottolineato l'importanza dell'introduzione del salario minimo. Un provvedimento che, secondo il leader di Azione, ridurrebbe e di molto i cosiddetti contratti "...Oggi, nel nostro Paese, con, un tale progetto nasce già morto. Molti amici dell'...al centro dipende da quanti non siano stati ancora contagiati da quel "tifo" simil - calcistico chea ...E per la sua successione il gruppo di Renziper i nomi di Enrico Costa o Mara Carfagna. D'altronde sono in molti a sostenere che da parte dic'è un forte pressing nei confronti di ...

Calenda spinge per il salario minimo: “Ma anche gli imprenditori vanno aiutati…” Globalist.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Comunali, Conte: “Meloni non si batte con campi larghi”. Schlein non va a Bruxelles ...Affluenza ancora in calo: alla chiusura dei seggi ai ballottaggi ha votato il 49,64% contro il 58,39 del primo turno. La coalizione di governo si aggiudica ...