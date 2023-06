(Di giovedì 1 giugno 2023) LA SENTENZA. L’attuale ministro per gli Affari regionali e le autonomie è statoto, con pena sospesa, nel nuovo processo a Bergamo sulla vicenda del 2013. Si è ripartiti da zero dopo che la Cassazione aveva annullato le condanne precedenti.

Calderoli, condanna a 7 mesi per il caso degli insulti all'ex ministra Kyenge L'Eco di Bergamo

Il ministro italiano leghista definì "orango" l'allora ministra dell'integrazione, durante un comizio alla festa della Lega di Treviglio nel 2013 ...A dieci anni di distanza dai fatti, il Tribunale a Bergamo ha condannato a 7 mesi di reclusione il leghista Roberto Calderoli, attuale ministro per gli Affari regionali e le autonomie.