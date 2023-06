Calciomercato | Napoli su Beto ma la clausola è troppo alta

Commenta per primo Marek Hamsik dice basta. L'ex giocatore delha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista slovacco, 35 anni, ne ha parlato in conferenza stampa: 'Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e giocherò l'ultima partita ...In questa finestra di mercato il nuovo ds, che sarà molto probabilmente Cristiano Giuntoli , il quale prima deve liberarsi dal, dovrà compiere degli innesti in alcuni ruoli scoperti da alcuni ...... piace all'Inter (anche se è difficilmente collocabile nel 3 - 5 - 2), al Milan (che al momento ha una ricca batteria di trequartisti), alla Lazio e soprattutto al, con Accardi che potrebbe ...

Bargiggia: 'Nagelsmann ha rifiutato il Napoli. C'è un altro allenatore in pole' AreaNapoli.it

Il Napoli sarebbe interessato da tempo all'attaccante dell'Udinese Norberto Beto, ma ci sarebbe l'ostacolo legato alla clausola ...È notizia di pochi minuti fa l'addio al calcio dell'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco, oltre ad essere il record man di presenze con la maglia ...