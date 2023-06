Calciomercato Milan – Zaniolo possibile? Solo in prestito

(Di giovedì 1 giugno 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche deldele del ritorno in Italia di

, i rossoneri rischiano di perdere Brahim Diaz: il trequartista spagnolo dovrebbe tornare al Real Madrid Come riferito da.com, il Real Madrid avrebbe ormai deciso di ...Anche il Leao, volendoe Loftus - Cheek, avanti tutta: i particolari della trattativa col Chelsea Leggi i commenti: tutte le notizie 1 giugno - 17:49Andrà invece in scena a San Siro l'altro atto decisivo per la salvezza, con il Verona chiamato a fare l'impresa contro unche sulla carta può ancora raggiungere la terza posizione. I gialloblù, ...

Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Accordo verbale per il bomber” Pianeta Milan

CALCIOMERCATO - L'attaccante portoghese è pronto a legarsi al club rossonero fino al 30 giugno 2028: venerdì l'accordo sarà messo nero su bianco a Casa Milan. L ...Dopo avere 'bucato' completamente l'ultimo mercato la dirigenza del Milan sarebbe pronta a rituffarsi nelle operazioni ...