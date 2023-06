Calciomercato Milan – Messias in bilico? Futuro incerto

Il ds Ausilio non perde di vista il difensore inglese Trevoh Chalobah, uno dei candidati a prendere il posto diSkriniar, destinato al PSG. A sua volta il Chelsea continua a seguire il portiere ...PIACE AL- Il migliore nelle prime quattro è stato senza dubbio Cade Cowell . Attaccante dei San Jose Earthquakes , il diciannovenne, seguito anche dal, ha segnato già 3 reti ed è il ...Commenta per primo Possibile cambio di panchina per Vincenzo Montella in Turchia. Il tecnico italiano ex Roma, Fiorentina, Sampdoria epuò lasciare l'Adana Demirspor per andare ad allenare il Fenerbahce.

Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Accordo verbale per il bomber” Pianeta Milan

Probabile ritorno al gol per il georgiano contro una Samp ormai con la testa altrove. Anche il centrocampista serbo ed il trequartista scozzese possono portare bonus: entrambi vivono un ottimo momento ...L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finalissima di Champions contro il Manchester City ...