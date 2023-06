Calciomercato Milan – Dal Brasile | “Accordo verbale per il bomber”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilcerca almeno un centravanti in vita delestivo. Un'indiscrezione importante arriva in queste ore dal Sudamerica

... mentre l'Inter ha ottenuto quaranta gol dai suoi tre attaccanti, Lautaro (21), Lukaku (10) e Dzeko (9), più del doppio dei quindici segnati dai tre attaccanti del, tra i 12 di Giroud, i 2 di ...6 Secondo quanto riferisce Goal Brazil , c'è un nome nuovo per quanto concerne l'attacco del. SI tratta di Arthur Cabral , attaccante classe '98 in forza alla Fiorentina. Secondo i colleghi, l'attaccante avrebbe già trovato un principio di accordo con il club rossonero. Tuttavia, si ...Pure ilha bussato alla porta per trovare un'opzione alternativa a Loftus - Cheek, senza ... Agustina & co.: chi sono le wags di casa Inter Leggi i commentiinter : tutte le notizie ...

Calciomercato Milan – Vice Theo, brillante idea di Maldini e Massara Pianeta Milan

Già a gennaio si era parlato di uno scambio con Brozovic BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona cerca acquirenti per Franck Kessie.Dalla stagione 2022/2023 il calcio femminile in Italia è diventato uno sport professionistico. Ed era ora, visto che è passato quasi un secolo dai primissimi esordi. Erano infatti gli anni 30 del Nove ...