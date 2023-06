Calciomercato – L’Originale torna su Sky e celebra i venti anni di storia

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) “” festeggia idalla sua nascita ed è pronto are in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW a partire da lunedì 5 giugno. A guidare la squadra ci saranno, come di consueto Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna. Perre al meglio il ventesimo anno della rubrica, l’edizione dell’estate 2023 sarà contraddistinta da un inedito format itinerante che attraverserà l’Italia da nord a sud. Si parte dalle Marche, con Fano che ospiterà il programma dal 12 al 16 giugno. Dal 19 al 23 giugno si farà tappa in Friuli Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro, per poi sbarcare in Sicilia, a Messina, dal 10 al 14 luglio, prima di risalire lo stivale con altri appuntamenti da nuove località tutte da scoprire. La musica sarà ...