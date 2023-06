Calciomercato Juve | il Bayern Monaco non molla Vlahovic

Leggi su calcionews24

Il Bayern Monaco ha messo in cima alla lista per l'attacco della prossima stagione Dusan Vlahovic. Vlahovic è l'obiettivo principale di mercato del Bayern per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Come riferito dal giornalista Falk di Bild via Twitter, infatti, il bomber serbo della Juventus è finito in cima alla lista dei tedeschi dopo il "no" di Kane. Oltre a Vlahovic il Bayern vuole prendere anche Kolo Muani. Quella contro l'Udinese potrebbe essere quindi l'ultima partita del classe 2000 in bianconero.