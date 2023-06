Calciomercato Inter | Milinkovic-Savic nel mirino

(Di giovedì 1 giugno 2023), anche i nerazzurri in pressing su Sergej: la dirigenza nerazzurra a stretto contatto con la Lazio Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,è fortemente neldell’: vista la possibilità che il centrocampista lasci la Lazio a fine anno visto il mancato rinnovo di contratto. Lotito chiede 40 milioni di euro, ma non è da escludere che la cifra continui ad abbassarsi: considerando che i nerazzurri sono in stretto contatto con la società capitolina. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

C'è anche l'su di lui., derby infuocato per il profilo italiano Come riporta la rosea in edicola oggi,e Milan seguono con particolare interesse la situazione di Davide ...Dichiarazioni importanti, perché tracciano una linea sulle possibili strategie dell'circa due componenti di un reparto difensivo che il prossimo 30 giugno perderà certamente già Skriniar - che ...Ho 45 anni, ho visto solo il triplete dell'e quello del Barcellona. E' difficile essere performanti in 60 partite'. ORGOGLIO E RIMPIANTO - 'Tanti componenti della Fiorentina, fin dall'anno ...

Calciomercato Inter: Colidio non rientrerà nell'operazione Retegui Calciomercato.com

Nella conferenza prima dell'ultima giornata di Ligue 1, ha pensato lo stesso tecnico dei parigini a dare conferma di una notizia che era nell'aria ormai da diverso tempo: "Ho avuto il privilegio di ...Il difensore nerazzurro verso l'atto conclusivo della Champions League a Istanbul: "È una partita che sogniamo tutti, la mia forza è stare tranquillo. Il gruppo è stato solido nelle difficoltà" ...