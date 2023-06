Calciomercato Inter | Inzaghi vuole Marusic

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’non pensa soltanto alla finale di Champions League con il Manchester City ma pensa anche a programmare la prossima stagione. La società nerazzurra ha già effettuato i primi sondaggi sul mercato per rinforzare la squadra nel modo adeguato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico dell’Simoneavrebbe richiesto alla dirigenza Adamper la fascia destra. L’allenatore piacentino lo considerava uno dei suoi titolarissimi già ai tempi della Lazio per cui adesso lo rivorrebbe, soprattutto nel caso di una partenza di Dumfries, finito da tempo nel mirino del Chelsea. L’intanto, per non farsi trovare impreparata, ha preso informazioni sul giocatore....

Intanto sabato alle ore 16 il Manchester City gioca il derby col Manchester United nella finale di FA Cup a Wembley e alle 18.30 l'scende in campo a Torino p er l'ultima giornata di campionato ...7 Bufera intorno all'arbitro Szymon Marciniak , fischietto polacco designato per la finale di Champions League fra Manchester City e. Secondo Repubblica lo scorso 29 maggio l'arbitro avrebbe partecipato ad una manifestazione del partito di estrema destra Confederacia, noto per avere posizioni omofobe e antisemite. CAMBIO DI ......City targato Pep Guardiola e l'guidata da Simone Inzaghi si sfideranno faccia a faccia fra le mura dell'Ataturk Olimpiyat di Istanbul. Trofeo Champions League (Lapresse) -

Calciomercato Inter: Colidio non rientrerà nell'operazione Retegui Calciomercato.com

Lionel Messi dice addio al PSG. Il campione del mondo, infatti, non sarà più nel club parigino nella stagione 2023-2024, con il suo contratto biennale che va a scadere al termine di questo mese. La co ...L'arbitro polacco rischia di essere sostituito per la finale di Champions League per la partecipazione ad un evento di estrema destra ...