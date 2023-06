Calciomercato | Asensio sceglie Parigi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Marcoha deciso: dopo l’addio al Real Madrid vestirà la maglia del PSG e firmerà un contratto quadriennale o quinquennale Marcoha deciso la sua prossima destinazione – come riportato da As -, dopo che nelle ultime settimane avevano manifestato un certo interesse molte squadre, tra le quali l’Aston Villa in Inghilterra e il Milan. L’esterno spagnolo però, che lascerà il Real Madrid a parametro zero a fine stagione, è ad un passo dal PSG col quale firmerà un contratto di 4 o 5 anni.

Marcoha deciso: dopo l'addio al Real Madrid vestirà la maglia del PSG e firmerà un contratto quadriennale o quinquennale Marcoha deciso la sua prossima destinazione - come riportato da As - , dopo che nelle ultime settimane avevano manifestato un certo interesse molte squadre, tra le quali l'Aston Villa in ...Juventus, destinazione Psg: questo filtra dall'indiscrezione. Addio al bianconero per l'attaccante. Stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dall'estero, per l'attaccante prende pista ...E ora la partenza diha fatto cambiare idea agli spagnoli che non sarebbero così convinti di cederlo al Milan. Brahim sta per rinnovare il suo contratto con il Real Madrid, oggi sono più alte ...

Dalla Spagna: nuovo colpo di scena per Asensio, ecco che il club che può beffare l'Aston Villa Calciomercato.com

Non solo Karim Benzema, il Real Madrid perderà anche Marco Asensio. Secondo quanto riportato da The Athletic, sembra veramente tutto ...Marco Asensio ha deciso di firmare per il Paris Saint Germain, questo quello che viene riportato dall'indiscrezione dei giornalisti di The Athletic David Ornstein e ...