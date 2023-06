Calcio | Tombolini | ' critiche di Mou meritate ma toni sbagliati | arbitro nervoso' **

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Le frasi di Mourinho agli arbitri dopo la finale? Fa parte del colore che il portoghese vuole dare a questo episodio. La critica è meritata, ha ovviamente esagerato con i". È il commento all'Adnkronos di Daniele, exe opinionista tv, sulle parole del tecnico della Roma Josè Mourinho rivolte all'inglese Taylor dopo la finale di Europa League. "Quando unperde carisma permette ai giocatori di protestare su tutto. La gara di ieri ha dimostrato che il Var va migliorato, al momento non è sufficiente. Ha dato un rigore per poi toglierlo e già non è un buon segnale. Avrebbe potuto almeno rivedere l'espisodio del mani in area del Siviglia. L'impressione che ha dato Taylor -aggiunge- è stata di nervosismo".

A Rai Sport va come direttore Jacopo Volpi. Chi meglio di lui conosce quel mondo Nessuno. Un ambiente difficile, una azienda che in questi anni ha fatto passi indietro e perso tanto sport per strada.