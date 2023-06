Calcio | Serie A Salernitana | Boulaye Dia miglior giocatore del mese

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 1 giugno 2023) "Con i suoi gol ha trascinato i campani alla salvezza", sottolinea l'ad della Lega, Luigi De Siervo SALERNO - Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore dellaDia, e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate T