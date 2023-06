L'ostacolo principale è però rappresentato - oltre che dal contratto che lega ancora Conceicao alfino al 2024 - dalla clausola rescissoria che ammonta a 18 milioni di euro.L'ostacolo principale è però rappresentato dal contratto che lega ancora Conceicao alfino al 2024 e con una clausola rescissoria che ammonta a 18 milioni di euro. - foto LivePhotoSport - . glb/...Nelnon c'è spazio e tempo per le emozioni. Fermarsi anche solo per qualche giorno ... Oggi spunta della clausola che ilha nel contratto dell'ex calciatore della Lazio fino al 2024. Anche ...

Calcio: Porto. Conceicao pronto a lasciare ma c'è clausola da 18 mln sport.tiscali.it

Dopo una sofferenza infinita, la Roma è costretta ad alzare bandiera bianca, sconfitta ai rigori dal Siviglia. Nonostante le polemiche qualcosa è mancato ai giallorossi. Vediamo cosa non ha funzionato ...L'Italia ha sconfitto l'Inghilterra per 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 20. Gli azzurri si sono imposti allo Stadio Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina) in quel ...